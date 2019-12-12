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Avcılar'da okulun 4. katından düşen üniversite öğrencisi yaralandı

Avcılar'da özel bir üniversite binasının 4.katından düşerek yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırıldı.

12.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 12.12.2019 13:50Avcılar'da okulun 4. katından düşen üniversite öğrencisi yaralandı
'da özel bir üniversite binasının 4.katından düşerek yaralanan öğrenci, hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, öğrenci Edanur K, Cihangir Mahallesi'ndeki özel bir üniversitede, kantinin bulunduğu 4. kattan henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Durumun bildirilmesi olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Edanur K'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Cihangir Mahallesi, Avcılar, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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