Avcılar'da ortalık karıştı: Pompalı tüfekle 2'si kadın 3 kişi yaralandı

Avcılar'da araç parkı meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si kadın 3 kişi pompalı silahtan çıkan saçmalarla yaralandı.

Avcılar'da ortalık karıştı: Pompalı tüfekle 2'si kadın 3 kişi yaralandı
20.06.2020 13:13 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:03
Avcılar'da araç parkı meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si kadın 3 kişi pompalı silahtan çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken tekme tokat kavga anı kamera ile saniye saniye kaydedildi. Kavgaya karışan ve sokakta bulunan 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile para cezası da uygulandı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki ailesi arasında önceden yaşanan husumet bugün park kavgası nedeniyle tekrar şiddetlendi. Kavga sırasında A.D. isimli şahıs binanın üst kat balkonundan pompalı tüfekle rast gele sağa sola ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar aynı aileden Güler M., Yeter M.ve Gökhan M.'yi yaraladı. Yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Kavga ettiği adama kafa attı

Olaydan kısa süre sonra sokağa gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri yaşanan kavgayı dağıttı. Bu sırada tekrar şiddetlenen kavgada taraflardan birisi kafa, tekme tokat birbirine saldırdı. Yaşanan kavga anı kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağından para cezası

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt vatandaşların evlerine dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yaşanan olay sonrası polisin uyarıların dikkate almayanlara ve gözaltına alınan şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası yazıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, kavga, 3. Sayfa, Haber

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