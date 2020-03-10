AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCE DAYAK ATAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
10.03.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:59
AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Avcılar 'da bir kişi, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp etmişti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli O.M. hakkında bugün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak, gözaltına alındı. O.M.'nin karakolda ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan O.M. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.
Görüntü Dökümü:--------------Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCE DAYAK ATAN ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
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