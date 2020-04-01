Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCİ DARP EDEN SANIĞA TAHLİYE

AVCILAR'da otizmli Taha Alper Behrem'i darp ettiği iddiasıyla tutuklanarak 1 yıl 6 aya yıla kadar hapsi istenen Okan Metin'in, yüzde 76 ağır özürlü engelli genç hakkında "kendisini savunabilecek durumda olduğu" raporu verilmesi üzerine 10 gün önce tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

01.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:10
AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCİ DARP EDEN SANIĞA TAHLİYE
AVCILAR'da otizmli Taha Alper Behrem'i darp ettiği iddiasıyla tutuklanarak 1 yıl 6 aya yıla kadar hapsi istenen Okan Metin'in, yüzde 76 ağır özürlü engelli genç hakkında "kendisini savunabilecek durumda olduğu" raporu verilmesi üzerine 10 gün önce tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.

Avcılar 'da 8 Martta yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem'i darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan sanık Okan Metin hakkında "Beden ve ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye karşı basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Sanık Metin'in avukatı, davanın açıldığı Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunarak önceki tahliye talebinin reddi kararına karşı itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren mahkeme, engelli Taha Alper Behrem'i kendisini savunabilecek durumda olup olmadığının tespitine karar verdi. Küçükçekmece Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen müşteki Behrem'in, "beden ve ruh bakımından kendisini savunabilecek durumda olduğu" raporu verilmesini dikkate alan mahkeme, suç vasfının değişme ve uzlaşma kapsamına girmesi ihtimali gerekçesiyle sanık Okan Metin'in yurt dışına çıkış yasağı ve iki gün ikametine yakın karakola imza vermesi şartıyla 23 Mart'ta tahliyesine karar verdi.

MÜŞTEKİNİN AVUKATI İTİRAZDA BULUNDU

Tahliye kararının ardından Küçükçekmece 1. Asliye Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunan müşteki avukatı, hem tahliye kararına, hem adli tıp raporuna, hem de davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talebiyle Bakırköy Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulunduklarını belirtti. Otizmli gencin annesi Zeliha Yıldırım, oğlunun yüzde 76 engelli olduğunu vurgulayarak "Adli tıp şubesi uzmanı neye göre değerlendirme yaparak bu raporu veriyor, anlamış değilim. Kabul edemiyorum, kendimi teselli edemiyorum. Oğlum bir makası bile tutamıyor" diyerek tepki gösterdi.

İDDİANAME

İddianamede, müşteki Taha Alper Behrem ile sanık Okan Metin arasında nesnel olarak belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktığı, sanığın boynundan tutarak demir korkuluklara ittiği müştekiyi basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaraladığı belirtildi. Müşteki Taha Alper Behrem'in İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Özürlü Sağlık Kurulu'nca düzenlenen raporunda yüzde 76 engelli olduğu da ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››AVCILAR'DA OTİZMLİ GENCİ DARP EDEN SANIĞA TAHLİYE - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler Haberler
İşte yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmeyen ülkeler
Araç sahiplerine müjde! LPG’ye tarihi indirim geldi Haberler
Araç sahiplerine müjde! LPG'ye tarihi indirim geldi
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi Haberler
AK Parti Sözcüsü Çelik, yardım kolisi eleştirilerine tepki gösterdi
Türkiye’de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi Haberler
Türkiye'de koronavirüs testi yapmak için yetkilendirilmiş laboratuvarların listesi
İmamoğlu, Soylu’nun ’Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz’ sözlerine yanıt verdi Haberler
İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi Haberler
Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak? Albayrak konuya açıklık getirdi
ABD’de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü Haberler
ABD'de korona bilançosu ağrılaşıyor! Bir günde 920 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

18:41: Türkiye'den İspanya ve İtalya'ya tıbbi malzeme yardımı (3) - Haber 18:41: Sivas'ta trafik kazası: 4 yaralı - Haber 18:40: Sivas'ta dolu yağışı kazaya yol açtı; 4 yaralı - Haber 18:40: PTT'den "sosyal mesafe" uyarısı - Haber 18:40: Burdur Valisi Şıldak'tan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 18:22: 10 ülkede henüz koronavirüs vakası tespit edilmedi - Haber 17:52: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar - Haber 17:39: İmamoğlu, Soylu'nun "Başka bir devlet oluşturmak istiyorsunuz" sözlerine yanıt verdi - Haberler 17:03: Son Dakika: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 90'a yükseldi - Haber 16:31: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Tabloyu 4-5 gün daha korursak pik yapmadan inişe geçeriz - Haber 16:06: ASFED Başkanı Yusuf Atik, koronavirüs tedbirleri kapsamında sektör çalışanlarına uyarılarda bulundu - Haber