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Avcılar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır, 4 yaralı

100 Karayolu yan yolda otomobilin panelvan minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

23.03.2020 01:05 | Son Güncelleme: 23.03.2020 01:05
Avcılar'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2'si ağır, 4 yaralı
AVCILAR D-100 Karayolu yan yolda otomobilin panelvan minibüs ile çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Denizköşkler Mahallesi D-100 Karayolu yanyol Bakırköy istikametinde 23: 45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücülerinin adı öğrenilemeyen 34 NH 6455 plakalı otomobil, ayını istikamete gitmekte olan 34 TC 822 plakalı panelvan minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 1'i otomobilde 3'ü ise panelvan minibüste bulunan toplam 4 kişi yaralandı.  Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan otomobil ve minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : D-100 Karayolu, Güncel

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