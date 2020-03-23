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Avcılar'da otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Avcılar D-100 Karayolunda otomobille panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

23.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:51
Avcılar D-100 Karayolunda otomobille panelvan aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.45 sularında Avcılar Denizköşkler Mahallesi D-100 Karayolu yanyol Topkapı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 34 NH 6455 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, aynı yöne seyir halinde olan 34 TC 822 plakalı panelvan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle panelvan araç yan döndü. Kazada, otomobilde 1 kişi, panelvan araçta ise 3 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesiyle, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, panelvan araçta sıkışan yaralıları sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla bir süre aksayan trafik normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Medeni Topaloğlu-Vedat Bayraktar/İHA) Avcılar’da otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 2’si ağır 4 yaralı

Kaynak: İHA

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Avcılar'da otomobil ile panelvan araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı
Etiketler : D-100 Karayolu, Avcılar, Güncel

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