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Avcılar'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

100 Karayolu Şükrübey Metrobüs Durağı'nda bir otomobille kamyonun karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

08.03.2020 07:49
Avcılar'da otomobil kamyona arkadan çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

AVCILAR  D-100 Karayolu Şükrübey Metrobüs Durağı'nda bir otomobille kamyonun karıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza 05.45 sıralarında D-100 Karayolu Şükrübey Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken, henüz bilinmeyen nedenden dolayı 34 DG 5056 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

"ARABANIN İÇİNDE 3 GENÇ SIKIŞMIŞTI"

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapatıldı. Araç geçişleri kontrollü bir şekilde yan yoldan sağlandı. Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat kapalı kalan D- 100 Karayolu, araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Kazayla ilgili konuşan bir kişi, "Bir araba vardı. Arabanın içinde 3 tane genç sıkışmıştı. 3 kişiyi çıkardık. Direksiyondaki arkadaş bayağı bir kan kaybetmişti" dedi.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Metrobüs Durağı, D-100 Karayolu, Güncel
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