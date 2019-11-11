Avcılar'da otomobil restoranın bahçesine böyle daldı

Avcılar
D-100 Kara yolunda kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar D-100 Kara yolu Avcılar Mustafa Kemal Paşa Kavşağı yan yoldan Büyükçekmece
istikametine giden otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak, yol kenarındaki restoranın bahçesine girdi. Otomobilin güvenlik kulübesine çarparak durabildiği kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin restoranda girme anı ve çevrede bulunan vatandaşların panik içindeki halleri görülüyor.
(Erdal Can İçelli/İHA)