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AVCILAR'DA OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ

AVCILAR'da hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

30.11.2019 09:29 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:29AVCILAR'DA OTOMOBİLİN ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİ
AVCILAR'da  hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

Olay, dün Denizköşkler Mahallesi, Tekin Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın üzerine iğde ağacı devrildi. Bunun üzenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibine verildi. Kısa sürede gelen ekipler devrilen ağacın büyük dallarını motorlu testere ile kesti. Dal ve parçalar otomobilin üzerinden kaldırıldı. Sokak sakinleri, bölgede yaşlı ve tehlike yaratan birkaç ağaç daha olduğunu belirtirken bunların da budanmasını istedi.

Görüntü Dökümü:

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-Devrilen ağaç ve altındaki araçtan görüntüler

- erleri testere ile ağaç dallarını keserken

-İtfaiye erleri ve ağaç kesme çalışmalarından görüntüler

-Sokak sakinlerinden bir kadın ile röportaj

-Merakla çalışmaları izleyen bir sokak sakini

-Kesilek dallar ve ağacın dövdesi

-Hafif ticari araç ağacın altından çıkarılırkenGenel ve detay görüntüler


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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