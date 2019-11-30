Haberler » Güncel » Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi - Haber

Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi

AVCILAR'da hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.

30.11.2019 09:52 | Son Güncelleme: 30.11.2019 09:52Avcılar'da otomobilin üstüne ağaç devrildi
AVCILAR'da hafif ticari aracın üzerine ağaç devrildi.
Olay, dün Denizköşkler Mahallesi, Tekin Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki hafif ticari aracın üzerine iğde ağacı devrildi. Bunun üzenine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekibine verildi. Kısa sürede gelen ekipler devrilen ağacın büyük dallarını motorlu testere ile kesti. Dal ve parçalar otomobilin üzerinden kaldırıldı. Sokak sakinleri, bölgede yaşlı ve tehlike yaratan birkaç ağaç daha olduğunu belirtirken bunların da budanmasını istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:21 Malatya'da kayısı çekirdeği sütü üretildi
11:21 Küçükbaş hayvanları için mera alanı istiyorlar
11:20 Aydın'da çiftçi, pamuk yerine bezelye ekti
11:19 Ceviz bahçesini, karga ve sincaplardan yırtıcı kuş sesiyle koruyor
11:15 Malatya'da tarım arazileri havadan izleniyor
10:35 Yapı Kredi'de 17 yıl önce başlatılan UniCredit ve Koç Grubu'nun yüzde 50-50 ortaklığı bitti
10:34 Şehit babası Ünlen Çabuk, oğlunun şehadet haberini ayakkabı boyarken aldı
10:28 Hakkari şehidinin emaneti, yıllar sonra acılı annesine teslim edildi
10:18 SGK'nın yaptığı özel ödemeler yıl sonuna kadar alınabiliyor
09:51 İmamoğlu, Erdoğan'ın "Hayalim, hülyam" dediği Kanal İstanbul projesine karşı çıktı
09:39 Esenler Otogarı'nda akılalmaz şekilde örülen duvarı çekiçle yıktı
23:40 Gaz miktarı 6 milyar metreküpe çıkarılacak! TANAP, Avrupa'ya bağlanıyor
21:48 Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek: Çektiğim acılar 1-2 yıla sığacak acılar değil
18:29 AK Parti'den Eskişehir'de şebeke suyuna yapılan yüzde 60'lık zamma tepki
30.11.2019 11:22:40