Avcılar'da otoparkta kaza: Sürücü AVM'ye daldı
Avcılar'da otoparkta kaza: Sürücü AVM'ye daldı Avcılar'da otoparktan çıkmak isteyen sürüsü AVM'ye daldı.
11.03.2020 23:41 | Son Güncelleme: 11.03.2020 23:42
Avcılar 'da otoparkta kaza: Sürücü AVM'ye daldı
İSTANBUL - Avcılar'da otoparktan çıkmak isteyen sürüsü AVM'ye daldı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken AVM'de ve arabada maddi hasar meydana geldi. Olay, Üniversite Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin otoparkından çıkmak isteyen bir sürücü geri geri gittiği sırada güvenlik ve yürüyen merdivenlerin bulunduğu bölümdeki cam duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam duvar parçalandı, merdivenlerde de hasar meydana geldi.AVM görevlileri kısa sürede gelerek kırılan camları temizledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve AVM'de maddi hasar meydana geldi.
İSTANBUL - Avcılar'da otoparktan çıkmak isteyen sürüsü AVM'ye daldı. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken AVM'de ve arabada maddi hasar meydana geldi. Olay, Üniversite Mahallesi'ndeki AVM'nin otoparkında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, AVM'nin otoparkından çıkmak isteyen bir sürücü geri geri gittiği sırada güvenlik ve yürüyen merdivenlerin bulunduğu bölümdeki cam duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle cam duvar parçalandı, merdivenlerde de hasar meydana geldi.AVM görevlileri kısa sürede gelerek kırılan camları temizledi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçta ve AVM'de maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Avcılar'da otoparkta kaza: Sürücü AVM'ye daldı
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