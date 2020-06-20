AVCILAR'DA PARK YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI AKRABALARINA POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Saldırıda 3 kişi yaralandı-Olaydan sonra taraflar arasında çıkan kavgayı polis ayırdı.

20.06.2020 13:44 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:00
Saldırıda 3 kişi yaralandı
-Olaydan sonra taraflar arasında çıkan kavgayı polis ayırdı.
Alper KORKMAZ-Veysel TİMDU/ AVCILAR'da aynı sokak üzerinde oturan akrabalar arasında otomobil park etme yüzünden kavga çıktı. Taraflardan Ali D.'nin balkonundan pompalı tüfekle rastgele ateş açması sonucunda 3 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, iki taraftan toplam 4 kişi gözaltına alındı.
Olay Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı sokakta oturan ve akraba oldukları öğrenilen kişiler arasında araba park etme yüzünden tartışma çıktı. Taraflardan Ali D. bir süre sonra evine geçerek, balkondan pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Açılan ateşte karşı taraftan Gökhan M., Güler M. ve Yeter M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis ekipleri ise sokakta güvenlik önlemi aldı. Ateş açan Ali D. silahla birlikte yakalandı. Ali D.'nin de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaptı.
OLAYDAN SONRA TEKRAR KAVGA ÇIKTI
Öte yandan olay yerinde taraflar arasında kısa süreli gerginlik çıktı. Gerginlik, polis ekipleri tarafından sonlandırıldı. Gözaltına alınan 4 şüpheli ile birlikte o sırada sokakta olan ve olayları izleyen 6 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri için de ceza kesildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. AVCILAR’DA PARK YÜZÜNDEN TARTIŞTIĞI AKRABALARINA POMPALI TÜFEKLE SALDIRDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, kavga, Güncel, Haber

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