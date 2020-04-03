AVCILAR'DA PARKTAKİ BANKTA OTURMAYA DEVAM ETTİLER

Koronavirüs ile mücadele çalışmaları kapsamında Avcılar 'da dezenfekte çalışmalarına devam edilirken, yine parklardaki banklarda oturanlar görüldü. Banklardan birinde oturan otobüs şoförü, "Hastalık aldı başını gidiyor. Koronavirüs, nasıl bir virüs ise ben de anlamadım. Yaşlılar parkta oturulmamalı. Ama bizim yaşımız genç" dedi.

Uzmanlar, salgın hastalığın yayılmaması amacıyla yaşamın her alanında 'Sosyal mesafe'ye uyulması isterken, işi olmayanların zorunlu olarak dışarı çıkmaması ve evde kalması çağrılarını yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avcılar'daki dezenfeksyon çalışmalarına bugün de devam etti. Merkez Ulu Camii'nin alt tarafındaki Havuz Meydanı yine dezenfekte edilirken banklarda oturanlar bu çalışmayı görünce kalkıp uzaklaştı. Meydanın hemen yanındaki Emekliler Parkı'nda 'Sosyal mesafe' kuralına uymayarak oturup sohbet edenler, konuşmaya yanaşmazken, adını söylemeyen, otobüs şoförü olduğunu belirten bir kişi, hastalık ve neden evde olmadığına ilişkin DHA muhabirinin sorusunu yanıtlarken, şöyle dedi:

"Hastalık aldı başını gidiyor. Koronavirüs, nasıl bir virüs ise ben de anlamadım. Parkta oturmaması gerekenler yaşlılar. Yaşlı olarak tamam, parkta oturulmamalı. Ama bizim yaşımız genç. O konuda sakınca görmüyorum. Ben otobüs şoförüyüm. Şu anda bir şey yapmıyoruz, hastalığın kalkmasını bekliyoruz. Yapacak başka bir şey yok."

Meydandan geçen, 63 yaşındaki bir kadın, ilaçlarının günler öncesinden bittiğini, doktora gitmek üzere evden çıktığını söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-İBB ekibi meydanı dezenfekte ederken

-Banklardan kalkan bir kadın ve dezenfekte çalışmaları

-Emekliler Parkı'ndakiler

-Otobüs şoförü ile röportaj

-Banklarda oturanlar

-İlaç yazdırmaya giden kadın ile röportaj

- İstanbul

Kaynak: DHA