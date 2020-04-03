Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Avcılar'da parktaki bankta oturmaya devam ettiler

KORONAVİRÜS ile mücadele çalışmaları kapsamında Avcılar'da dezenfekte çalışmalarına devam edilirken, yine parklardaki banklarda oturanlar görüldü.

03.04.2020 20:05 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:06
Avcılar'da parktaki bankta oturmaya devam ettiler

KORONAVİRÜS ile mücadele çalışmaları kapsamında Avcılar 'da dezenfekte çalışmalarına devam edilirken, yine parklardaki banklarda oturanlar görüldü. Banklardan birinde oturan otobüs şoförü, "Hastalık aldı başını gidiyor. Koronavirüs , nasıl bir virüs ise ben de anlamadım. Yaşlılar parkta oturulmamalı. Ama bizim yaşımız genç" dedi.

Uzmanlar, salgın hastalığın yayılmaması amacıyla yaşamın her alanında 'Sosyal mesafe'ye uyulması isterken, işi olmayanların zorunlu olarak dışarı çıkmaması ve evde kalması çağrılarını yaparken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avcılar'daki dezenfeksyon çalışmalarına bugün de devam etti. Merkez Ulu Camii'nin alt tarafındaki Havuz Meydanı yine dezenfekte edilirken banklarda oturanlar bu çalışmayı görünce kalkıp uzaklaştı. Meydanın hemen yanındaki Emekliler Parkı'nda 'Sosyal mesafe' kuralına uymayarak oturup sohbet edenler, konuşmaya yanaşmazken, adını söylemeyen, otobüs şoförü olduğunu belirten bir kişi, hastalık ve neden evde olmadığına ilişkin DHA muhabirinin sorusunu yanıtlarken, şöyle dedi:

"Hastalık aldı başını gidiyor. Koronavirüs, nasıl bir virüs ise ben de anlamadım. Parkta oturmaması gerekenler yaşlılar. Yaşlı olarak tamam, parkta oturulmamalı. Ama bizim yaşımız genç. O konuda sakınca görmüyorum. Ben otobüs şoförüyüm. Şu anda bir şey yapmıyoruz, hastalığın kalkmasını bekliyoruz. Yapacak başka bir şey yok."

Meydandan geçen, 63 yaşındaki bir kadın, ilaçlarının günler öncesinden bittiğini, doktora gitmek üzere evden çıktığını söyledi.

(FOTORĞAF)


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Koronavirüs, Avcılar, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Avcılar'da parktaki bankta oturmaya devam ettiler - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi Haberler
20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Soylu yanıt verdi
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var Haberler
İşte madde madde yeni koronavirüs tedbirleri! Uymayana ceza var
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu’nun adı şehir hastanesine verilecek Haberler
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı şehir hastanesine verilecek
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi Haberler
Erdoğan ilan etti: 20 yaşın altındakilere sokağa çıkma yasağı getirildi
İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü

Son Dakika Güncel Haberleri

21:36: Ahırının en büyük tosununu bağışladı - Haber 21:34: Dünya Gıda Programı'ndan "Sahel'deki insani kriz kontrolden çıkabilir" uyarısı - Haber 21:31: Sağlık çalışanlarından "Evinizde kalın, birlikte başaracağız" paylaşımı - Haber 21:30: Akhisar Dayanışması'na Çiftçilerden Büyük Destek - Haber 21:30: Fransa'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 21:27: Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Haber 21:21: Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi - Haber 21:00: Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi - Haber 20:48: Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı - Haber 20:41: Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber