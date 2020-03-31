AVCILAR'DA PARKTAKİ DEZENFEKTE BİTER BİTMEZ OTURMAYA DEVAM ETTİLER

AVCILAR'da koronavirüs salgınının yayılmaması amacıyla 'Evde kal' çağrıları yapılmasına rağmen bir kaç kişi İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin dezenfekte yaptığı parkta, çalışma biter bitmez gazete kağıdıyla kuruttukları banklarda oturmaya devam ettiler.

İBB ekipleri koronavirüse karşı meydan, durak, alt geçit, park, cadde, bulvarları dezenfekte ediyor. Avcılar , Emekliler Parkı'nda da dezenfekte çalışmaları yapıldı. Buradaki bank ve masalar etrafında oturaranlar görevlilerin ellerindeki hortumlarla bölgeyi yıkayacağını görünce kısa sürede buradan uzaklaştı. Görevliler hortumla dezenfekte çalışmalarını tamamlayarak uzaklaşırken kısa süre sonra tekrar gelenler, bankları gazete kağıdıyla kurutarak oturmaya devam ettiler.

Görüntü Dökümü:

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Görevliler hortumla meydanı ve parkı dezenfekte ederken

Parkta oturan emekli ve yaşlılar

Dezenfekte çalışmasından rahatsız olduğunu belli eden bir yaşlı

Bankları kurutarak oturmak için hazırlık yapanlar ve bunlar arasında konuşanlar

Genel ve detay görüntüler

Kaynak: DHA