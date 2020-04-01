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Avcılar'da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelge kapsamında semt pazar yerlerinde alınan tedbirlere yeni önlemler eklendi.

01.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 01.04.2020 14:40
Avcılar'da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı
İçişleri Bakanlığının yayınladığı yeni genelge kapsamında semt pazar yerlerinde alınan tedbirlere yeni önlemler eklendi. Genelde kapsamında semt pazarında uygulama yapan Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, pazara giriş ve çıkışları farklı yerlerden sağladı. Öte yandan pazara giriş yapan vatandaşlara maske dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığı, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgınının Türkiye'de yayılmasını önlemek, vatandaşları sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla semt pazar yerlerinde uygulanmak üzere yeni genelde yayımladı. Genelde kapsamında harekete geçen Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri, pazar girişi ve çıkısı konusunda vatandaşları uyararak vatandaşlara maske dağıttı. Girmesinin yasak olmasına rağmen pazarda çalışan bir çocuk ise dikkat çekti. Aynı zamanda tüm pazarcılara maske dağıtan ekipler, pazar girişinde vatandaşların alışveriş yapmadan önce ellerini dezenfekte etmesini sağladı.

"Pazar seyrek kurulmuş kurallara uymaya çalışmışlar"

Pazara alışverişe gelen ve kurallara uymaya çalıştığını söyleyen Necati Eker, "Kurallara her zaman uyarız. Pazar seyrek kurulmuş. Kurallara uymaya çalışmışlar çok güzel. Avcılar Belediyesi Zabıta ekiplerinin hatırlatmaları ile bu süreç daha da hızlı atlatılacak inşallah. Daha saat çok erken pazarda pek yoğunluk yok gibi ama sosyal mesafenin de korunduğu pek söylenemez. Çünkü insanlar aynı anda beğendikleri sebze ve meyveyi almaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

"Sokağa çıkma yasağı gelirse diye alışverişimizi şimdiden yapıyoruz"

Avcılar Belediyesinin gerekli tüm önlemleri aldığını belirten Nilgün Karakaşoğlu, "Çok güzel bir çalışma bu. Zaten Avcılar Belediye Başkanımız her önlemini baştan aldı" ifadelerini kullandı.

"Hayatımda ilk defa pazara çıkıyorum"

Annesi yaşlı olduğu için kendisinin pazara ilk defa geldiğini söyleyen Cengiz Okuyucu, "Bazı önlemler alınıyor ama yeterli mi bu tartışılır. Annem yaşlı olduğu için mecbur sokağa çıkmak durumundayım. Maske ile alakalı sağlıklı bir açıklama yapılmıyor. Takılırsa riski olacağını söyleyenler var. Bazı kesimler de takılmazsa riskli olacağını söylüyor. Eve gidince tüm önlemlerimi alıyorum. Poşetleri atıyorum. Evde ambalaj yıkamaya başladık" diye konuştu.

"Girişten çıkmazsam yolum uzayacak"

Uygulamanın iyi olup olmadığını zamanla göreceğini söyleyen Zekeriya Okumuş, "Uygulamanın iyi olup olmadığını zamanla göreceğiz. Şimdi ben girişten çıkmazsam yolum uzayacak" dedi. - İSTANBUL
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Kaynak: İHA

Etiketler: Avcılar, Zabıta, Güncel
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