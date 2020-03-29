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AVCILAR'DA PİKNİKÇİLERE POLİS UYARISI

Koronavirüs tehdidinin yayılmasını önlemek amacıyla yapılan 'Evde Kal' çağrılarına uymayarak Avcılar sahiline yakın parklarda piknik yapanlar, devriye gezen polisler tarafından uyarıldı.

29.03.2020 14:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:51
Koronavirüs tehdidinin yayılmasını önlemek amacıyla yapılan 'Evde Kal' çağrılarına uymayarak Avcılar sahiline yakın parklarda piknik yapanlar, devriye gezen polisler tarafından uyarıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cuma günü Konoravirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında cumartesi ve pazar günleri mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları, sahil kenarlarının, yürüme, koşma, spor yapma, balık tutmak dahil olmak üzere yasaklandığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı da bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılması ve piknik yapılmasını yasakladı. Avcılar sahil bandında dün sabah erken saatlerde yürüyüşe çıkanlar ile aletlerinin bulunduğu yerlerde spor yapanlar görülürken, zabıta ekipleri bunları ilerleyen saatlerde uyararak uzaklaştırdı. Ancak, yolun karşı tarafında bulunan Şehit Asteğmen Mustafa Burcu Parkı'nda öğleden sonra bazı kişilerin masalı banklarda oturarak piknik yaptıkları görüldü.
İhbarlar üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube devriye ekipleri sahilin hemen yanındaki bu parkta oturanlara, sağlıkları açısından buradan uzaklaşmaları yönünde anonslar yaptı. Anonslarla yetinmeyen polisler, masaların etrafında oturanların yanlarına giderek, yasağı hatırlatarak sağlıklarını düşünmelerini ve evlerine gitmeleri tavsiyesinde bulundu.
AMPLİFİKATÖR VE MİKROFONU İLE ŞARKI SÖYLÜYORDU
Bu arada bir kişinin yanında mikrofon bağladığı amplifikatör getirdiği etrafında toplanan ve bir şeyler içen gençlere şarkı söylediği görüldü. Şarkı söyleyen kişi, kendisine evine gitmesini söyleyen polislere, herkesin hastalık nedeniyle moralinin bozulduğunu, etrafında toplananlara moral vermek istediğini söyledi. Polis bu kişi ile etrafındakileri evlerine gitmeleri uyarısında bulundu. AVCILAR’DA PİKNİKÇİLERE POLİS UYARISI

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avcılar, Polis, Güncel

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AVCILAR'DA PİKNİKÇİLERE POLİS UYARISI

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