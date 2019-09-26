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Avcılar'da polis helikopteri deprem sonrası hasar incelemesi yaptı

İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'da polis helikopteri hasar incelemesi yaptı.

26.09.2019 17:43

İstanbul'da saat 14.00 sıralarında meydana gelen deprem nedeniyle büyük panik yaşandı. Depremin ardından İstanbul genelinde vatandaşlar sokaklara çıkarak beklemeye başladı. Deprem İstanbul'un yanı sıra, Düzce, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova ve Bursa'da hissedildi.

YERİN 6,99 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE OLUŞTU

Depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde oluştuğu ve Silivri'ye uzaklığının 21,68 kilometre olduğu belirtildi.

AVCILAR'DA HASAR İNCELEMESİ YAPILDI

Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa döküldü, bazı binalar da hasar gördü. Avcılar'da polis helikopteri havadan hasar incelemesi yaptı.

CAMİ MİNARESİ YIKILDI

İstanbul'daki 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

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Avcılar'da polis helikopteri deprem sonrası hasar incelemesi yaptı

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