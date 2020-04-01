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Avcılar'da polis, yolunu bulamayan Alzheimer hastası yaşlı adamı evine götürdü

AVCILAR'da metrobüsten indikten sonra evinin yolunu bulamayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, çağrılan polis ekip aracıyla evine götürüldü.

01.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:45
Avcılar'da polis, yolunu bulamayan Alzheimer hastası yaşlı adamı evine götürdü

AVCILAR'da  metrobüsten indikten sonra evinin yolunu bulamayan 70 yaşındaki Alzheimer hastası, çağrılan polis ekip aracıyla evine götürüldü.

Merkez Üniversite Kampusü metrobüs durağında inen, evinin yolunu bilmediğini söyleyen yaşlı adamı görenler onu güvenlik görevlisine teslim etti. Güvenlik görevlisi, adının Ali Soğanlı olduğunu öğrendiği yaşlı adamın adresinin boynunda asılı kartta yazılı olduğunu, ancak yolu bilmediğini görünce polisten yardım istedi. Avcılar Asayiş Şube devriye ekibi metrobüs durağına yönlendirilirken Ali Soğanlı, ne için gittiğini bilmediği İkitelli'de kendisini görenlerin boynundaki kartaki adres bilgilerine bakarak birkaç araca, son olarak da metrobüse bindirdiğini ve Avcılar'da indirdiklerini ancak evin yolunu binmediğini söyledi. Polisler, koronavirüs tehdidi nedeniyle 65 yaşından büyük olduğu için sokağa çıkması yasak olan Ali Soğanlı'yı ekip aracı ile kartta yazılan Denizköşkler Mahallesi'ndeki Orhan Kemal Sokağı'na götürdü. Oturduğu binayı hemen tanıyan adam, binaya girdikten sonra kapıyı çaldı. Cebindeki anahtarı çıkararak polise veren Ali Soğanlı, kapının açılması ile karşısında kızını görünce içeri girdi. Polisler, kadına, bu adamı tanıyıp- tanımadığını sordu ve  "Babam" yanıtını alınca, babasının  dışarı çıkmaması gerektiğini, duyarlı olmaları gerektiğini hatırlattı. Kapıyı açan kadın babasının Alzheimer hastası olduğunu, uyarıya dikkat edeceğini söyledi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Polis, Güncel
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