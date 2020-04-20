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AVCILAR'DA POLİSİN KOVALADIĞI HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAZA YAPINCA YAKALANDI

AVCILAR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, kısa süren kovalamaca ardından yakalandı.

20.04.2020 11:32 | Son Güncelleme: 20.04.2020 11:38
AVCILAR'da polisin 'dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli, kısa süren kovalamaca ardından yakalandı. Birçok suçtan dosyaları bulunan, ilçeye hırsızlık amacıyla geldikleri öne sürülen şüphelilerin sorgusuna başlandı.
Olay, sabaha karşı saat 05.30 sıralarında Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekibi devriye görevi yaparken, 34 BZT 478 plakalı hafif ticari aracı görünce şüphe üzerine 'dur' ihtarına bulundu. Ancak, sürücü polisi görünce Kumcular kavşak yol ayrımındaki trafik lambaları yönüne doğru kaçmaya başladı. Siren ve megafonlarla tekrarlanan 'dur' ihtarlarına rağmen araç kaçışını sürdürürken, bölgedeki diğer ekiplerden de yardım istendi. Polisten kaçanların içinde bulunan araç, hızla trafik lambalarının biraz ilerisindeki bariyerlere çarpınca bir lastiği yerinden çıktı. Araçta bulunanlar inerek çeşitli yönlere doğru kaçarken, yolun karşısında boş arazide, Cengiz E. ve Serhat B. Yakalandı. Kaçan diğer kişilerden Yüksel E.?nin de yakalanması amacıyla kapsamlı araştırma başlatıldı. Bölgedeki firmalarının güvenlik görevlileri bir kişinin üzerinde dikenli teller bulunan yaklaşık 2 metre yükseklikteki duvardan atladığını ve fabrika bahçesine saklandığını söyledi. Güvenlik görevlisi eşliğinde yapılan aramada, bu şüpheli de kısa sürede yakalanarak, elleri arkadan kelepçelenerek, yere yatırıldı. Araçta bulundukları değerlendirilen 2 kişinin daha aranmasına devam edilirken, kaza yapan hafif ticari araçta iki adet 34 GV 2789 plaka bulundu. Araç ve iki plakanın kısa süre önce çalındığı değerlendirilirken, kazaya karışan araç çekici ile otoparka çekildi.
Avcılar'a hırsızlık amacıyla geldikleri değerlendirilen şüphelilerden Cengiz E.?nin 'Kasten yaralama,tehdit, hakaret, resit olmayanla cinsel ilişki', Serhat B.'nin 'Taksirle yaralama, uyuşturucu madde kullanmak' ve Yüksel E.?nin 'Otodan hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, ev, işyeri ve bir kurumdan hırsızlık,trafik güvenliğini tehlikeye sokma, çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. 3 şüphelinin sorgusuna devam ediliyor. AVCILAR’DA POLİSİN KOVALADIĞI HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ KAZA YAPINCA YAKALANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Araç, Güncel
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