AVCILAR'DA POLİSTEN BANKA VE PTT KUYRUĞUNDAKİLERE SOSYAL MESAFE UYARISI

Avcılar 'da PTT ve banka şubeleri önünde koronavirüs önlemleri kapsamında 'sosyal mesafe' kuralına uymayan vatandaşları polis ekipleri uyardı. Avcılar İlçe Emniyet Şube Müdürlüğü, PTT'nin Avcılar Şubesi ile bankalar önlerinde polis ekipleri görevlendirdi. Ekipler kuyrukta bekleyen vatandaşları 'sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda ikaz etti. Bu arada PTT'ye gelenler, ateşleri ölçülerek içeriye alındı.

- İstanbul