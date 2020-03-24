Emekli maaşını çekmek için PTT önünde uzun kuyruk oluşturan vatandaşlar, sıra kavgası yaptı

Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler arasında banka şubelerinin saat 12.00-17.00 arasında hizmet vermesi yer aldı. Bankaların çalışma saatleri azaltılınca, vatandaşlar PTT şubeleri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Virüsün bulaşmasını engellemek amacıyla tavsiye edilen 1 metre kuralına uymayan vatandaşlar, zaman zaman sıra yüzünden tartışma yaşadı.

ÇOĞUNLUK EMEKLİ MAAŞI İÇİN BEKLEDİ

Kuyruktakilerin önemli bölümünü emekli maaşlarını almaya gelenler oluşturdu. Uzmanların 'En az 1 metre uzak durun' uyarısına fazla uyulmadığı görüldü. Kuyruktakiler ile kuyruk sırasını bozmaya çalışanlar arasında zaman zaman tartışmalar yaşandı.

''ÇALIŞAN SAYISI AZALTILMIŞ''

Eşinin sırada uzun süreden bu yana hasta olarak beklediğini söyleyen bir kadına kuyruktakilerin, "Hasta ise burada beklemesin." diye çıkıştığı duyuldu. Emekli aylığını almaya geldiğini belirten 63 yaşındaki Mehmet Ali Mut, "Haklı olarak içeri almıyorlar. Ancak, içerideki numaratörü dışarı çıkartsalar gelen sıra numarasını alır, biz de bu kadar iç içe girerek sıra beklemek zorunda kalmazdık. Bu zor günlerde bir de çalışanların sayısını azaltmışlar." dedi.

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :