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AVCILAR'DA PTT ÖNÜNDEKİ KUYRUK 3 CADDEYE UZANDI

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında sosyal destek yardımları ve maaş gibi ödemelerini almak isteyenlerin PTT önlerindeki kuyrukları bugün de uzadı.

28.04.2020 12:36 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:43
KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında sosyal destek yardımları ve maaş gibi ödemelerini almak isteyenlerin PTT önlerindeki kuyrukları bugün de uzadı. Avcılar'daki Şamlı Sokak'taki PTT şubesi önünde başlayan kuyruk, 3 caddeye taştı.
Sabah erken saatlerden itibaren PTT önünde sıraya girmeye başlayanların sayısı kısa sürede arttı. PTT önünden başlayan Fatih Caddesi, Reşitpaşa ardından araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi'ne kadar uzanan kuyrukta polis sosyal mesafe kuralına uyulması için sürekli uyarılarda bulundu.
EVDE MAAŞI TESLİM EDİLDİ
Avcılar Emniyet Müdürlüğü görevlileri, 65 ve üstündeki, sokağa çıkma yasağı bulunan kişilere, evlerinde tutanak karşılığı maaşlarını evlerinde ödemeyi bugün de sürdürdü,. PTT şubesinden 70 yaşındaki bir emeklinin maaşını çeken görevliler, parasını tutanak karşılığı teslim ederken, hiçbir şekilde dışarı çıkmaması konusunda da kendisini uyardı. AVCILAR’DA PTT ÖNÜNDEKİ KUYRUK 3 CADDEYE UZANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Sabah, Şamlı, PTT, Güncel, Haber

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