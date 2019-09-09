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Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulundu

Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulunduİSTANBUL - Avcılar sahilde denizde erkek cesedi bulundu.

09.09.2019 09:58
Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulundu
İSTANBUL - Avcılar sahilde denizde erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde Avcılar sahilinde yürüyüş yapan bir vatandaş, bir kişiyi denizde hareketsiz halde görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri cesedi sudan çıkardı. Sahilde inceleme yapan polis ekipleri, şahsın bisikleti ve çantasını da buldu. Kıyıya vuran erkek cesedi, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.
Avcılar'da sahilde erkek cesedi bulundu

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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