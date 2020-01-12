Haberler » Güncel » Avcılar'da sahte içki operasyonu - Haber

Avcılar'da sahte içki operasyonu

Avcılar'da kaçak sigara ve sahte içki imal edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

12.01.2020 11:26 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:26Avcılar'da sahte içki operasyonu
'da kaçak sigara ve sahte içki imal edildiği iddiasıyla düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki ve kaçak sigara imalathanesi olarak kullanıldığı belirtilen Cihangir Mahallesi Osmanpaşa Sokak'taki bir eve operasyon düzenledi.
Söz konusu adreste yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 12 şişe içki, 18 kilogram tütün ve 16 bin adet boş
sigara kutusu ile 5 adet boş içki şişesi ele geçirildi.
Operasyonda bu malzemelere el koyan polis ekipleri, bir kişiyi gözaltına aldı.
Avcılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Asayiş Büro, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:44  Hersek Kuş Cenneti 221 farklı türle 5 bin ziyaretçi ağırladı (2) - Haber
11:41  Kahramanmaraş'ın "Heyecan Bahçesi" için geri sayım başladı - Haber
11:41  MALTEPE'DE YASAK OLAN YERDEN 'U' DÖNÜŞÜ YAPAN ARAÇ KAZAYA NEDEN OLDU; O ANLAR KAMERADA - Haber
11:40  Tenceresi 10 yıldır kediler için kaynıyor - Haber
11:40  İstanbul-'felç olur' denilen moritanyalı küçük kız, türkiye'de yürüdü - Haber
10:15  Sattığı araçlara 13 yıl sonra ceza gelince şaşkına döndü - Haber
10:12  Bilirkişi ücretini yatırmayan cerrah, kıdem ve ihbar tazminatından oldu - Haber
09:39  Jeoloji Uzmanı Haluk Eyidoğan: Bu deprem, 26 Eylül'ün artçı depremi - Haber
09:32  İşkence edilerek öldürülen gencin son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı - Haber
08:49  Demirtaş'ın eşi, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu beraber tiyatro izlediler - Haber
12.01.2020 11:46:11