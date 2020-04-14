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Avcılar'da salgınla mücadelede "Kardeş Aile" desteği

Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği Avcılar Kent Konseyi'nin destek verdiği "Kardeş Aile Projesi" kampanyası kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere gıda paketleri ulaştırılıyor.

14.04.2020 14:39 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:39
Avcılar'da salgınla mücadelede
Avcılar Belediyesi'nin düzenlediği Avcılar Kent Konseyi'nin destek verdiği "Kardeş Aile Projesi" kampanyası kapsamında ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi kimselere gıda paketleri ulaştırılıyor.

"Kardeş Aile Projesi" adı verilen kampanya ile, salgın nedeni ile işsiz kalan, alışveriş yapacak ekonomik gücü olmayan vatandaşların mutfağına destek amaçlanıyor. Avcılar halkının sağlını korumak için yoğun ve planlı olarak çalışmaların devam ettiğinin bilgisini veren Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, "İçinde bulunduğumuz zor günleri en güçlü şekilde atlatmak adına var gücümüzle çalışıyoruz. Belediyemiz, ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize düzenli olarak sıcak yemek ve erzak kolisi desteği ulaştırmaya devam ediyor. Öte yandan, sağladığımız desteklere gelen başvurusu sayısındaki günlük artış, daha fazla aileye ulaşma ihtiyacı doğuruyor" dedi.

"Şahsım adına 10 bin TL'lik bir katkıda bulundum"

Başkan Hançerli, virüs ile mücadele de en önemli faktörlerden birinin sağlıklı beslenmek olduğuna dikkat çekerek, "Bağışlarınızla dağıtılacak gıda kolileri sayesinde ihtiyaç sahibi komşularımız da salgın hastalıklardan korunacaklar. Böylece tüm toplumumuzu etkileyen birçok bulaşıcı hastalıkla hep birlikte mücadele etmiş olacağız. Şahsım adına 10 bin TL'lik bir katkıda bulundum. Ekonomik durumu uygun olan tüm hemşehrilerimizi bu zor günlerde komşusuna destek olmaya davet ediyorum" dedi.

'"Kardeş Aile" kampanyasına nasıl destek olunur?'

Avcılar Belediyesi yetkililerince kampanya sürecinin nasıl işleyeceğine dair yapılan açıklama şu şekilde:

"İhtiyaç sahibi veya bağışta bulunmak isteyen hemşehrilerimiz, Avcılar Belediyemizin 444 6989 numaralı telefonunu arayıp 3'ü tuşlayarak dünyanın her yerinden bizlere ulaşabilir. Sizden gelen bağışlar, içinde temel gıda malzemelerini barındıran erzak kolisi olarak bize ulaşan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize gönderilecektir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Kent Konseyi, Avcılar, Güncel
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