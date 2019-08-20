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Avcılar'da "Sanal Tombala" operasyonu

Avcılar'da sanal tombala oynatan iş yerine operasyon düzenlendi.

20.08.2019 14:09 Avcılar'da
Avcılar'da sanal tombala oynatan iş yerine operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesindeki bir iş hanının içinde bulunan bir iş yerinde "sanal "tombala" oynatıldığı iddiası üzerine harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler kumar oynatıldığı öne sürülen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda sanal tombala oynadığı görülen 15 kişiye ve iş yeri sorumlusuna suçüstü yapıldı. Operasyon neticesinde kumar oynatılan adresin ruhsatsız olduğu öğrenilirken, iş yerinde bulunan 21 adet dizüstü bilgisayara el konuldu.

"Sanal tombala" oynatıldığı belirlenen iş yeri mühürlenirken, iş yeri sorumlusu Recep A. hakkında kumar oynatmak suçundan işlem yapılacağı öğrenildi. - İSTANBUL

Avcılar, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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