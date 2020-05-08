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AVCILAR'DA SEMT PAZARINA SIRAYLA ALINDILAR

Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar semt pazarlarına akın etti.

08.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:17
Koronavirüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanacak olan iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar semt pazarlarına akın etti.
Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki semt pazarında zabıta ekipleri önlem aldı. Ekipler, kalabalık oluşmasını önlemek için vatandaşları sırayla pazara aldı. Uzun pazar kuyrukları oluşurken zabıta ekipleri, vatandaşların ellerini dezenfekte etmelerini istedi, maskesiz kişilere de maske dağıtıp takmalarını istedi.
Sırayla pazara girişleri sağlanan vatandaşların, sosyal mesafeyi korumaları yönünde sık sık uyarıldı. Maske ve eldiven kullanan pazar esnafı, müşterilerinin tezgahtan ürün seçmelerine izin vermedi. Bazı vatandaşların uyarılara rağmen pazar yerinde sosyal mesafeyi korumadıkları görüldü.
Alışveriş için pazara gelen Ahmet Çalık, Geçtiğimiz haftalarda sosyal mesafeye uyulmuyordu ama bu hafta sosyal mesafenin korunmasına dikkat ediliyor. Geçtiğimiz hafta kalabalık vardı, bu hafta o kadar değil. Esnafta tezgahından seçtirmiyor o konuda iyiler dedi.
Haftada bir kere evden çıktığını belirten Seher Ulutaş ise, Haftada bir kere çıkıyorum. Pazar kalabalık. Normalde erken çıkıyordum, bugün geç çıktım. Maske ve eldivenimi takıyorum. Bir kere kullandığımı tekrar kullanmıyorum. Ekmek almaya bile çıkmıyorum diye konuştu. AVCILAR’DA SEMT PAZARINA SIRAYLA ALINDILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avcılar, Güncel, Haber

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