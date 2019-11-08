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Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci toprağa verildi

Avcılar Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu, toprağa verildi.

08.11.2019 12:38 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:38 Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci toprağa verildi
Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 8 yaşındaki Mirzaoğlu, toprağa verildi.

Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu morgundan alınan Eylül Mirzaoğlu'nun cenazesi, Avcılar Merkez Camisine getirildi. Burada kılınan namazın ardından Mirzaoğlu'nun cenazesi, İstiklal Mezarlığına defnedildi.

Taziyeleri kabul eden Eylül Mirzaoğlu'nun babası Cahit Mirzaoğlu, gazetecilerin soruları üzerine kazada ihmal olduğunu savundu.
Olayın takipçisi olacağını belirten Mirzaoğlu, "Kazanın okul bahçesinde olmasını kabullenemiyorum. Bu bir cinayettir. Okul bahçesinde böyle bir ihmal olur mu? Burada şoför, servis şirketi ve okul yönetimi suçlu. Haklarında davacıyım." diye konuştu.
Öte yandan, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. Sabah saatlerinde okula gelen ekipler, kazanın meydana geldiği noktada ve okul çevresinde inceleme yaptı.
Olayın ardından gözaltına alınan servis minibüsünün sürücüsü H.Y. ise polis merkezindeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki Mehmetçik İlköğretim Okulu bahçesinde dün, H.Y. yönetimindeki servis aracı, 8 yaşındaki öğrenci Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış, ağır yaralanan kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Sürücü H.Y. kazanın ardından gözaltına alınmış, olay nedeniyle okulda eğitime bir gün ara verilmişti.

Avcılar, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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