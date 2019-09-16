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Avcılar'da silahlı kavga

Avcılar'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

16.09.2019 14:04
Avcılar'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.
Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Eylül'de Yeşilkent Mahallesi Amasyalılar Caddesi üzerinde çıkan silahlı kavgada 7 kişinin yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler yaptığı çalışmanın ardından kavgaya karıştığını tespit ettiği Y.D, K.D, N.K, H.Ş. ve M.E.K'yi yakaladı. Kavgada kullanılan 2 tabanca, 2 şarjör, 9 fişek ve 20 boş kovan ele geçirildi.
Polis, yaptığı araştırmada iki grup arasında arsa anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu, kavganın taraflarından 6 kişi ile yoldan geçen ve olayla ilgisi bulunmayan Ö.Ç. isimli kadının yaralandığını belirledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Avcılar'da silahlı kavga

Yeşilkent Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü, Avcılar, Eylül, Güncel

Kaynak: AA

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