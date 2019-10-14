Haberler » 3. Sayfa » Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı

Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı

Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

14.10.2019 21:45Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı
Avcılar'da iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi silahla vurularak ağır yaralandı.

Olay, Avcılar'da akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa süre kavgaya dönüştüğü olayda silahlar konuştu. Olayda 3 kişi ağır yaralanırken, silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları çevre hastanelere kaldırırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Avcılar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:32 Avcılar'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 3 ağır yaralı
22:34 Avcılar'da husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 3 ağır yaralı
22:20 Kungfucu katil zanlısı: "Coşuyordum saçmalıyordum, polisler beni gaza getirdi"
22:07 Denizli'de otomobilin çarptığı kamyonet tarlaya devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
21:52 Hatay'da korkutan çatı katı yangını
21:45 Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı
21:49 - Beşiktaş'ta gözaltına alınan 9 HDP'li şahıs tutuklandı
14.10.2019 22:51:31