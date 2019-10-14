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Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı

Avcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

14.10.2019 23:03
Avcılar'da çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki bir tütün dükkanı çalışanı ile internet kafe çalışanları henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 2 kişi silahla, 1 kişi de darp sonucu yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Polis olayda kullanılan 2 pompalı silah ve 2 kurusıkı tabancaya el koyarken, 3 şüpheli de gözaltına alındı.
Avcılar'da silahlı kavga: 3 yaralı

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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