Haberler » Güncel » Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı - Haber

Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı

Avcılar'da sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

11.01.2020 23:52 | Son Güncelleme: 11.01.2020 23:52Avcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı
'da sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Karadut Sokak'ta yürüyen O.D, bir otomobilden inen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı.
O.D. bacağından yaralanırken, saldırganlar geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
O.D, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.
Olayı görenlerin ifadelerine başvuran Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

00:53  AK Parti'li Ünal: "Planları, tuzakları boza boza yolumuza devam edeceğiz" - Haber
00:50  İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi "rejim karşıtı gösterileri kışkırttığı" iddiasıyla gözaltına alındı - Haber
00:46  İranlı muhalif liderden Hamaney'e: "Rehberlik için yeterli şartlara sahip değilsiniz" - Haber
00:46  Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı - Haber
00:37  Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya'nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti. - Haber
00:07  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya için yoğun diplomasi trafiği! Putin ile telefonda görüştü - Haber
22:46  Son dakika: İzmir'de göçmen teknesi battı: 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı - Haber
22:26  Prof. Dr. Naci Görür'den uyarılı deprem paylaşımı! Haritayı göstererek sıkıntı olduğuna dikkat çekti - Haber
21:59  Sivas'ın İmranlı ilçesi, Türkiye'nin en soğuk yeri oldu - Haber
21:21  Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı - Haber
12.01.2020 01:05:18