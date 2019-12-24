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AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ersan SAN / İSTANBUL DHAAvcılar'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu.

24.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:33 AVCILAR'DA SİLAHLI SOYGUN GİRİŞİMİ; ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ersan SAN/ İSTANBUL DHA

'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafın etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi. 

Olay, saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi d- 100 yan yol üzerinde bulunan bir bakan şubesinden meydana geldi. Silahla banka şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istiyor. Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

- ekipleri

-Polis ekiplerinin inceleme çalışmaları

-Şüphelinin polisler tarafından götürülmesi

Detaylar

      



Avcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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