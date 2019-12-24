Haberler » Güncel » Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı - Haber

Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı

AAVCILAR'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu.

24.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:24 Avcılar'da silahlı soygun girişimi; şüpheli yakalandı
AAVCILAR'da, bir banka şubesine silahla gelen bir kişi soygun girişiminde bulundu. Şüpheli güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirilerek polis teslim edildi. 

Olay, saat 17.00 sıralarında, üniversite Mahallesi D - 100 yan yol üzerinde bulunan bir bakan şubesinde meydana geldi. Silahla banka şubesine gelen bir kişi, kapı girişinde bir el ateş ederek, kasadaki parayı istiyor. Güvenlik görevlisi yerdeki kovandan silahın kurusıkı olduğunu fark ederek, şüpheliyi etkisiz hale getirdi. Murat T. adlı şüpheli olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde sorguya alındı.


- İstanbul

Avcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:06   Batman'da bir çoban otlattığı hayvanlarının yanında ölü bulundu - Haber
19:06   Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi - Haber
19:05   Kuşadası'nda sağanak, denizin rengini değiştirdi - Haber
19:05   (YENİDEN)KAĞITHANE'DE KARISINI VURAN KİŞİ ÖLÜ BULUNDU - Haber
19:04   4. Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması ödülleri 15 Ocak'ta sahiplerini bulacak - Haber
18:08   Çocuğunun yanında eşini döven koca için istenen ceza belli oldu - Haber
18:06   Trabzon'da 6 ilçedeki 8 noktada örtü yangınları devam ediyor! Rize'ye de sıçradı - Haber
17:33   İstanbul'da küflenmiş sucuklarla yakalanan kişiye 23 bin lira ceza kesildi - Haber
17:26   Vatandaşı memnun eden uygulama! Üslup kuralına uymayan pazarcının tezgahı kapatılıyor - Haber
17:20   Sinan Aygün savcıya ifade verdi - Haber
24.12.2019 19:14:35