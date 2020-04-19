Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA, FIRINCILAR ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta satış yapmalarına izin verilen fırıncılar, Avcılar'da birbirlerinin bölgelerinde satış yapma konusunda anlaşamayınca kavga etti.

19.04.2020 16:09 | Son Güncelleme: 19.04.2020 16:11
Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sırasında sokakta satış yapmalarına izin verilen fırıncılar, Avcılar 'da birbirlerinin bölgelerinde satış yapma konusunda anlaşamayınca kavga etti. Kavgaya karışanlardan 3'ü gözaltına alındı.
Olay, dün saat 17.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi'nde meydana geldi. Kaymakamlığın izin verdiği fırıncılar dün gün boyu sokak aralarında araçlarla dolaşarak satış yaptı. Gümüşpala Mahallesi'ndeki iki ekmek fırını çalışanları, iddiaya göre birbirlerinin bölgesini ihlal edince aralarında gerginlik oldu. Fırıncılardan bir grup Coşkun Sokak'taki ekmek fırınına gelerek burada çalışanlarla bölgelerine girmemeleri konusunda tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Fırına gelen kişiler daha sonra araçla uzaklaşmak istedi. Ancak, fırın çalışanları bölgeden uzaklaşmak isteyen kişilerin yolunu araç ile kesince taraflar arasında kavga başladı. Çevrede oturan bir kişinin cep telefonu ile kaydettiği olayda A.Ş., M.Ş., H.Ş. ve F Ş. kendilerine A.A., S.A. ve M.A.'nın saldırdığını öne sürerek Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak şikayetçi oldu. Savcılığın da talimatıyla 3 şüpheli, bugün Firuzköy Polis Merkezi'ne götürülürken ifadeleri alınırken, mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. AVCILAR’DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA, FIRINCILAR ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Avcılar, kavga, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İran’da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar Haberler
İran'da yüz binlerce civciv, canlı canlı toprağa gömüldü! İşte o anlar
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil Haberler
Koronavirüsün vücutta en fazla etkilediği organ sanılanın aksine, akciğer değil
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca’nın planında ayrıntılar belli oldu Haberler
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin’i tehdit etti Haberler
Dünya salgından kurtulunca savaşa gidebilir! Trump, Çin'i tehdit etti
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Haberler
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Evladını kaybeden Şallı’nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı Haberler
Evladını kaybeden Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
’Mercedes Kadir, koronadan öldü’ iddialarına muhtar açıklık getirdi Haberler
"Mercedes Kadir, koronadan öldü" iddialarına muhtar açıklık getirdi
Vasiyetini açıklayan Serdar, 30 milyonluk evini çalışanlarına bırakacak Haberler
Vasiyetini açıklayan Serdar, 30 milyonluk evini çalışanlarına bırakacak
Haberler ›› Güncel ››AVCILAR'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA, FIRINCILAR ARASINDAKİ KAVGA KAMERADA - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:39: Çin'de dolu fırtınası paniğe neden oldu - Haber 17:38: Hafta sonunda Akçakale'de terk edilmiş şehir görüntüsü - Haber 17:37: Koronavirüsü yenen sağlık müdürlüğü personeli, alkışlarla taburcu edildi - Haber 17:37: TEKİRDAĞ Hırsızlıktan aranan şüpheli, sokağa çıkınca yakalandı - Haber 17:35: Çark deresinde yüzen ördekleri polis besledi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de 19 Nisan verilerine göre koronavirüs sebebiyle son 24 saatte 2 bin 9 kişi hayatını kaybetti - Haberler 17:01: Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı - Haber 16:55: ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı - Haberler 15:29: Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı - Ekonomi 14:16: Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır - Haber 09:55: Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu - Haber