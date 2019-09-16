Haberler » Güncel » Haber

Sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler çıktı

İstanbul Avcılar'da 7 kişinin yaralandığı sokak ortasındaki silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

16.09.2019 15:14

Avcılar'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi. Çatışmayla ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı.

KAVGANIN NEDENİ DAVALIK OLAN ARAZİ

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün çıkan silahlı kavgada aralarında yoldan geçen bir kadının da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Olay yerinde çok sayıda boş kovan bulunurken kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Kavganın iki grup arasında davalık olan arazide iş makinesiyle çalışma yapılması sonucu çıktığı öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan yoldan geçerken kurşunların isabet ettiği Ö.Ç. adlı kadının tedavisinin ardından taburcu olduğu kaydedildi.

SİLAH VE BIÇAKLAR KULLANILDI

Bu arada çatışmayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde sokak ortasında dakikalarca süren kavgada silah ve bıçaklar kullanıldı, tarafların birbirlerine taş attığı görülüyor.

Sokak ortasındaki çatışmadan yeni görüntüler çıktı

Yeşilkent Mahallesi, Avcılar, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR(20)
İSYANKAR:görüntüleri izlerken biran kırkpınar güreşi izliyom sandım valla:))
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
GERCEK GAZI:malesef ülkemiz tecrübesiz bilgisiz beceriksiz yöneticiler tarafindan bilhassa egitim adalet ve ekonomide iyi yönetilemedi kanunlar genelgeler zamana zemine ve sahisa özel devamli degistirilerek icinden cikilmaz bir duruma sokuldu düzelmiyor ülke gerceklerini göz ardi ederek körü körüne topcu popcu tutar gibi siyasetci politikaci tutmak futbol takimi tutar gibi fanatik bir sekilde parti tutmak bizlere fayda getirmiyor aksine zarar veriyor gelecegimizi düsünmek zorundayiz mecburuz
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
ÇARŞI AKP NE ALAKA:akp ne alaka istanbulu ekrem imamoğlu almadımı sizin mantığınıza göre hesabı ondan sormalısınız
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
GERCEKCİ:Bunlarin hepsini falakaya yatiracaksin.
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
BUBİ:Geliyoooor geliyoooor , dindar ve kindar bir nesil geliyoooor.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
CARSI:AKP''NİN YENI TURKIYESI. IYI IZLEYIN . GURUR TABLONUZA IYI BAKIN !!!
Yayından Kaldır
15 18
Cevap yaz
GERCEKCİ:AKP ne alaka gerizekali.
Yayından Kaldır
3 3
MESUT:yaw he hee, eskiden hiç yoktu çünkü böyle şeyler.
Yayından Kaldır
11 10
ADINIZI YAZIN:DEVLET YOK BİTMİŞ
Yayından Kaldır
18 8
Cevap yaz
AAAAAAAAA:NEREYE NE GÖTÜRECEKSİNİZ HİÇ Mİ DÜŞÜNMEZSİNİZ HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAK DÜNYA SENİN OLSA NE YAZAR. . . .
Yayından Kaldır
21 0
Cevap yaz
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın
Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 Ankara ve Taşkent kardeş şehir oldu
17:08 1915 Çanakkale Köprüsü ayaklarının bağ kirişleri monte ediliyor
17:07 CHP'li Öztrak: TÜİK'in açıkladığı işsizlik verileri gerçeği yansıtmıyor
17:07 Silahlı pastane soygununa 4 tutuklama
17:06 "20 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduk"
17:06 Çanakkale 1915 çanakkale köprüsü ayakları bağ krişi montajı yapılıyor )
17:06 Zonguldak'ta darp edilen gazi taburcu oldu