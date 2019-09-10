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Avcılar'da sürücü adayının eğitim aracıyla kazası kamerada

AVCILAR'da, sürücü adayının kullandığı otomobil kaza yaptı.

10.09.2019 13:43
AVCILAR'da, sürücü adayının kullandığı otomobil kaza yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Firuzköy Mahallesi'nden 21 Temmuz'da meydana geldi. Sürücü adayı, eğitim amacıyla kullandığı otomobille yola çıkarken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından da çevredekilerin gözleri önünde takla atarak yol kenarından aşağıya düştü. Araçtakilerin yardımına ise çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücü adayları koşuyor. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada sürücü adayının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
Avcılar'da sürücü adayının eğitim aracıyla kazası kamerada

Güncel

Kaynak: DHA

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