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AVCILAR'DA SÜRÜCÜ KURSU SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ

AVCILAR'da özel sürücü kursu sahibi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

24.02.2020 15:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 15:25AVCILAR'DA SÜRÜCÜ KURSU SAHİBİ SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜRÜLDÜ
AVCILAR'da özel sürücü kursu sahibi iş yerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay saat 14.00 sıralarında Üniversite Mahallesi, Mareşal Caddesi'ndeki özel sürücü kursunda meydana geldi. Kurs sahibi Ercan Özmen (43) ile kimliği henüz belli olmayan bir kişi arasında kursun içinde konuşurken henüz bilinmeyen bir nedenle silahını çekerek iki el ateş etti. Saldırgan ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İki merminin isabet ettiğin Ercan Özmen olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı alıp olay yerine gelen Ercan Özmen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Ambulans

-Ölen kişinin fotoğrafı

-Genel ve detay görüntüler


- Okur

Avcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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