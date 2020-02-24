(Avcılar'da sürücü kursu sahibi silahlı saldırıda öldürüldü

AVCILAR'da özel sürücü kursu sahibi işyerinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerinde bulunan özel sürücü kursunda meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, kursun içerisinde konuştuğu sürücü kursu sahibi Ercan Özmen(43)'e henüz bilinmeyen bir nedenle iki el ateş etti. Saldırgan ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. İki merminin isabet ettiği Ercan Özmen, olay yerinde hayatını kaybetti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Saldırıyı haber alıp olay yerine gelen Ercan Özmen'in yakınları sinir krizi geçirdi. Saldırıda hayatını kaybeden Özmen'in cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

- İstanbul