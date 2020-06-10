AVCILAR'DA TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI

Avcılar'da eşiyle tartışan bir kişi, eşini sokak ortasında bıçakladı.

10.06.2020 13:59 | Son Güncelleme: 10.06.2020 14:43
Avcılar'da eşiyle tartışan bir kişi, eşini sokak ortasında bıçakladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli gözaltına alındı. O anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Avcılar Tahtakale Mahallesi Saygın Sokak'ta Hasan Y., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Pakize Y.yi sırtından 3 kere bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşini bıçaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. AVCILAR’DA TARTIŞTIĞI EŞİNİ BIÇAKLADI

Kaynak: DHA

Etiketler: Tahtakale, Avcılar, Güncel, Haber

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