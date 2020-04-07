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AVCILAR'DA TEKEL BAYİİNDEKİ SİLAHLI SOYGUN KAMERADA

AVCILAR'da tekel bayiine giren 3 şüpheli işyeri sahibine silah çekip diz çöktürerek kasadaki 5 bin lirayı ve cep telefonunu çalarak kaçtı.

07.04.2020 12:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 12:08
AVCILAR'DA TEKEL BAYİİNDEKİ SİLAHLI SOYGUN KAMERADA
AVCILAR'da tekel bayiine giren 3 şüpheli işyeri sahibine silah çekip diz çöktürerek kasadaki 5 bin lirayı ve cep telefonunu çalarak kaçtı. Şüpheliler kısa sürede yakalanırken, soygun anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesindeki tekel bayiine 30 Mart günü saat 02.00 sıralarında giren maskeli 3 şüpheli işyeri sahibi Uğur A.'ya silah doğrultarak kasadaki 5 bin lirayı ve cep telefonunu çaldıktan sonra hızla uzaklaştı.

Olayın ardından işyeri sahibi polisi arayarak yaşananları anlattı. Tekel bayiine gelen emniyet ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alırken, şüphelilerin Kağıthane'deki bir eve gittikleri tespit edildi. Şüphelilerin bulunduğu Kağıthane'deki adrese yapılan operasyonda Tuncay K. ve Azat P. isimli şüpheliler yakalandı. Şüphelilerden Tuncay K., üçüncü şüpheli olan Enes K.'yı saklandıkları evde  yanlışlıkla omzundan yaraladığını ifade ederken, Enes K.'nın Şişli'de bir hastanede tedavi gördüğü belirlendi. Şüphelilerden Tuncay K.'nın 3 yaralama ve 2 ruhsatsız silah bulundurma, Azat P.'nın 2 kasten yaralama ve uyuşturucu madde ticaretinden suç kaydı olduğu belirlenirken, Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Enes K.'nın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANLARI KAMERADA

Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tekel bayiine giren 3 hırsızın silahlarını Uğur A.'ya doğrultarak diz çöktürdükleri, hırsızlardan birinin işyeri sahibinin başında beklerken diğer 2 kişinin kasadaki parayı ve cep telefonunu aldığı sonrasında hızla kaçarak uzaklaştıkları görülüyor.

Görüntü Dökümü

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Güvenlik kamera görüntüsü

Silah çekme anları

Kasayı boşaltma anları

Kaçış anları

Adliyeye sevk edilişleri


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Avcılar, Tekel, Güncel
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