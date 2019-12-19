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Avcılar'da televizyon çalan şüpheli kamerada

AVCILAR'da bir eve gündüz saatlerinde girerek, televizyon çalan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

19.12.2019 12:53 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:54 Avcılar'da televizyon çalan şüpheli kamerada

AVCILAR'da bir eve gündüz saatlerinde girerek, televizyon çalan şüpheli, Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Hırsızlık olayı, Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Gündüz saatlerinde kapıyı açarak içeri giren Şükrü A. iddiaya göre televizyonu alarak kaçtı. Hırsızlığın fark edilmesi üzerine harekete geçen Avcılar Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyerek şüphelinin görüntülerine ulaştı. Görüntülerin dağıtılması ardından polisler bu şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edilen şüpheli ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

Öte yandan hırsızlık anları kameralara yansıdı.

 



Emniyet Müdürlüğü, Gümüşpala, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA

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