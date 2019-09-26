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Avcılar'da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde depremde temelinde çatlak oluşan 4 katlı bir bina zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı.

26.09.2019 19:15Avcılar'da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı
İstanbul'un Avcılar ilçesinde depremde temelinde çatlak oluşan 4 katlı bir bina zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı.
Silivri açıklarında saat 13.59'da yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Avcılar Merkez Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir evin temelinde çatlaklar meydana geldi. Temelinde çatlak oluşan bina, zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı. Vatandaşlar, yanlarına sadece önemli eşyalarını alarak evlerini boşalttı.
(İHA)

İstanbul, Avcılar, Zabıta, Güncel

Kaynak: İHA

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