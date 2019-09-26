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Avcılar'da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı

Avcılar'da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldıİSTANBUL - Avcılar'da depremde temelinde çatlak oluşan 4 katlı bir bina zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı.

26.09.2019 21:12
Avcılar'da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı
İSTANBUL - Avcılar'da depremde temelinde çatlak oluşan 4 katlı bir bina zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı.
Silivri açıklarında saat 13.59'da 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem sırasında vatandaşlar büyük panik yaşadı. Avcılar Merkez Mahallesi Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir evin temelinde çatlaklar meydana geldi. Temelinde çatlak oluşan bina,zabıta ekipleri tarafından boşaltıldı. Vatandaşlar, yanlarına sadece önemli eşyalarını alarak evlerini boşaltıldı.
Avcılar'da temelinde çatlak oluşan bina boşaltıldı

Avcılar, Zabıta, Genel

Kaynak: İHA

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