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Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu

AVCILAR'DA TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU (fotoğrafları)Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ İSTANBUL DHAAVCILAR'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla...

07.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:15
AVCILAR'DA TIP MERKEZİNDE DOKTOR DOKTORU TABANCAYLA VURDU (fotoğrafları)
Haber-Kamera Soner HASIRCIOĞLU-İhsan DÖRTKARDEŞ İSTANBUL DHA
AVCILAR'da özel bir tıp merkezinin sahibi olan doktor, yanında çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen Azerbaycanlı kadın doktoru tabancayla vurarak ağır yaraladı.
Olay, Yeşilkent Mahallesi, Birlik Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde saat 01.00 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre tıp merkezinin sahibi Celal T., aynı işyerinde çalışan ve 3 yaşındaki çocuğunun annesi olduğu öğrenilen doktor Azerbaycan uyruklu A.A. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Celal T., belindeki tabanca ile A. A.'ya ateş etti. A.A. ağır yaralanırken Celal T. kaçmak istedi. Ancak silah seslerini duyup tıp merkezi önüne gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı doktor A.A. ise Bakırköy Sadi Konur Devlet Hastanesi'nde kaldırılırken durumunun ağır olduğu öğrenildi.
EK görüntü
-A.A'nın fotoğrafları
-A.A.'nın çocuğuyla fotoğrafı
-Celal T.'nin fotoğrafı
Avcılar'da tıp merkezinde doktor doktoru tabancayla vurdu

Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA


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