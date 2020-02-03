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Avcılar'da tır bariyere çarptı, yedek deposundaki yakıt asfalta aktı

AVCILAR'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpan TIR'ın yedek yakıt deposu delindi.

03.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:17
AVCILAR'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarpan TIR'ın yedek yakıt deposu delindi. Depodaki yakıt asfalta akarken yol bir süre trafiğe kapandı.
Kaza, öğle saatlerinde meydana geldi. yan yolda ilerleyen Yavuz Özoğul, iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği 39 NZ 048 plakalıTIR'ın dorsesi demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddeti ile bariyer devrilirken, TIR'ın lastiklerinden biri patladı, yedek yakıt deposu ile yağ deposu delindi. İhbar üzerine İBB 153, itfaiye ve trafik ekiplerine verildi. Yan yoldan Esenyurt ve Firuzköy'e dönüş yolunun tamamen kapanmasına neden olan TIR'dan akan yakıtın yaya geçidine yakın olması nedeniyle görevliler ellerinde sigara bulunanları, bunu söndürmeleri için uyardı. Firuzköy Mahallesi'ndeki bir fabrikadan yük almaya gittiğini belirten kontrolde alkolsüz çıkan TIR şoförü, aracın ön kısmını kurtardığını ancak, arka tarafın bariyerlere çarptığını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaklaşık 1 saat süre ile kapalı kalan yoldan akarak, rögara ulaşıp kanalizasyon şebekesine karışan motorinin kazaya yol açmaması için asfalta kum dökerek temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat sonra yol trafiğe açılırken kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediliyor.
Avcılar'da tır bariyere çarptı, yedek deposundaki yakıt asfalta aktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Avcılar, Güncel

Kaynak: DHA


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