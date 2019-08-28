Haberler» Güncel» Haber

Avcılar'da top mermileri bulundu

28.08.2019 15:24 Avcılar'da top mermileri bulundu


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:23   Sürücü yanan brandayı attı, 1 hektarlık makilik ve otluk alan kül oldu
18:23   Amasya polis seyyar satıcı ve çöpçü kılığına girerek, çeteyi çökertti
18:23   5. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivalinin bu seneki teması 'kadın ve zeytin'
18:23   Başkan Çatal'dan down sendromlu Sedanur'a doğum günü sürprizi
18:22   Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı (2)
18:22   İmamoğlu:  24 saat ulaşımı istanbul'da başlatacağız
18:22   Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 44 yaralı