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Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı

Esenyurt'ta yunus polisi, motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.

22.10.2019 17:26Avcılar'da trafik kazası: 1 yaralı
Esenyurt'ta yunus polisi, motosikletinin devrilmesi sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Firuzköy Bulvarı Esenyurt istikametine motosikletiyle seyreden yunus polisi M.E, yan yola girmek için hareketlenen bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı.
Bu sırada kontrolünü kaybeden ve motosikletiyle birlikte yere düşen polis memuru yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı.
Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Esenyurt, Güncel

Kaynak: AA

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