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Avcılar'da trafik kazası

Avcılar'da meydana gelen trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk yaşandı.

17.10.2019 21:02Avcılar'da trafik kazası
Avcılar'da meydana gelen trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunda yoğunluk yaşandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Mevlana Mahallesi mevkisinde sürücüleri öğrenilemeyen 34 BZE 081 ve 34 YB 8345 plakalı otomobiller çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken Topkapı istikametine doğru aksayan trafik akışı, kazaya karışan araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.
Öte yandan kazanın trafikte makas atılmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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